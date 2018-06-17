Глава Минздрава Супрун призвала врачей делиться в соцсетях историями выбора профессии

И.о. министра здравоохранения доктор Уляна Супрун призвала медицинских работников делиться своими историями в социальных сетях, отмечая их хештегом #моєрішення.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

«Помню долгий путь, чтобы принять #моєрішення стать врачом-радиологом. Оно не пришло, словно молния - утром проснулась и поняла. Я долго шла к этому выбору и он был осознанным. Медики знают, что нагрузка во время учебы - невероятная. Сон по 5-6 часов, во время экзаменов - 2 часа. Когда переходили в интернатуру, то думали, что хуже уже быть не может, но стало еще хуже. Тогда мы могли не спать и 36 часов подряд», - написала Супрун.