Глава Минздрава Супрун призвала врачей делиться в соцсетях историями выбора профессии

И.о. министра здравоохранения доктор Уляна Супрун призвала медицинских работников делиться своими историями в социальных сетях, отмечая их хештегом #моєрішення.
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.
«Помню долгий путь, чтобы принять #моєрішення стать врачом-радиологом. Оно не пришло, словно молния - утром проснулась и поняла. Я долго шла к этому выбору и он был осознанным. Медики знают, что нагрузка во время учебы - невероятная. Сон по 5-6 часов, во время экзаменов - 2 часа. Когда переходили в интернатуру, то думали, что хуже уже быть не может, но стало еще хуже. Тогда мы могли не спать и 36 часов подряд», - написала Супрун.
По мнению и.о. министра здравоохранения, самое лучшее в работе медика - возможность помочь кому-то прожить здоровее, дольше, качественнее.
«Однако важно, чтобы это решение было принято взвешенно и ответственно. Не потому, что есть родственники или знакомые в медицине, не потому, что родился с какими-то эфемерными «золотыми руками», не ради денег или признания, а прежде всего хочешь помогать, служить людям. Только тогда оно приносит пользу», - отметила Супрун.
Напомним, ранее Минздрав призвал врачей воздержаться от участия в «профессиональных событиях».