В одном из киевских аэропортов пассажиры блокируют вылеты самолетов из-за задержки рейса в Грузию

В столичном аэропорту «Киев» им. Игоря Сикорского («Жуляны») возникли проблемы с отправкой рейса в Грузию.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на одну из пассажирок, которая должна была лететь по этому маршруту.

«Мы приехали на 08:45 утра улетать рейсом Киев – Тбилиси в Грузию. Наш самолет задержали на два часа, посадка должна была быть в 11:00. Позже представитель аэропорта вышел к нас и сообщил, что посадка на рейс будет уже в 20:00», - рассказывает собеседник издания.

По ее словам, самолет находится на территории аэропорта.

«Сказали, что наш самолет стоит в «Жулянах», он должен был нас забрать, однако в Тель-Авиве сломался самолет и вот наш сейчас полетит сперва в Тель-Авив, а только потом вернется за нами».

Собеседник также рассказала, что недовольные люди начали бунтовать, перекрывать выходы, блокировать отправку других рейсов, требуя предоставить им самолет. На данный момент отправка рейса, возможно, состоится вечером.

Напомним, что во Франции экстренно посадили лайнер из-за пассажира, который занимался сексом с резиновой куклой.