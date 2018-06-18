Николаевская фирма хочет отсудить ₴350 тысяч у администрации Центрального района за демонтаж ее торговых объектов

Александр Береза (справа) Руководство фирмы «Эстетик 1» подало в суд на администрацию Центрального района города Николаева и пытается оспорить демонтаж торговых объектов.

Об этом сообщил глава районной администрации Александр Береза, в понедельник, 18 июня во время аппаратного совещания.

- Объем иска - 350 тысяч гривен. В прошлом году был демонтаж девяти торговых объектов. Они (руководство фирмы) оспаривают сам акт на демонтаж, а также незаконные действия администрации, - сообщил Береза.

В связи со сложившейся ситуацией, Александр Береза попросил подключить к судебному разбирательству специалистов юридического департамента Николаевского городского совета. В частности первый заместитель городского головы Владимир Крыленко разрешил главе Центрального района обратиться за помощью к юристам мэрии.

Стоит отметить, что навес на перекрестке улицы 3-й Слободской и проспекта Центрального устанавливала фирма ООО «Эстетик 1».