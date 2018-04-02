В Николаеве на 3-й Слободской продолжают устанавливать навес – в мэрии дали разрешение, но «без торговых объектов»

Фото: Facebook/Степан Заверзаев Мэрия Николаева разрешила ООО «Эстетик 1» строительство конструкции на улице 3-й Слободской возле остановки общественного транспорта.

Документ, подтверждающий это, опубликовал директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета Андрей Ермолаев в Facebook.

Напомним, что в Николаеве предотвратили появление незаконной пристройки на остановке общественного транспорта на 3-й Слободской, однако позднее они снова пытались ее установить. Тогда Ермолаев заявил, что у людей, которые устанавливают сооружение, нет целого пакета документов, который разрешает стройку.

Так, николаевец написал в группе Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook, что возле остановки на улице 3-й Слободской продолжаются монтажные работы. В комментариях отметили, что на месте присутствует полиция и работники частной охранной службы.

В свою очередь Ермолаев в комментариях прикрепил документ за подписью вице-мэра Юрия Андриенко, в котором говорится, что фирма установит навес без каких-либо торговых объектов, ради того, чтобы предотвратить торговую деятельность в неустановленных для этого местах.