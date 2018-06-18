«Эти качества необходимо развивать еще с детства»: На Николаевщине пройдет Всеукраинское национально-патриотичное обучение «Нащадки вільних»

С 18 по 23 августа на территории Николаевской области пройдут Всеукраинское национально-патриотичное обучение «Нащадки вільних».

Об этом сообщили в понедельник, 18 июня, в ходе брифинга в Николаевской облгосадминистрации, сообщает корреспонент «Преступности.НЕТ».

Один из организаторов мероприятия, глава общественной организации «Украинский легион» Алексей Кавлак сообщил, что выбор Николаевщины, как области, где будет проводиться Всеукраинское обучение, не случайный – в прошлом году в области уже проводили международное мероприятие. Также Алексей Кавлак рассказал об основных целях обучения.

— В этом году будет 14 команд из разных областей Украины. Они будут соревноваться в умении общаться. Мы поставили задание достать людей из смартфонов, с экранов, чтоб они начали общаться именно с одногодками. Научить их тем вещам, которые им помогут в обычной жизни, во-вторых подготовить их, если надо, какими-то базовыми вещами к службе в Вооруженных силах Украины, - сказал Алексей Кавлак.

Среди локаций будут такие, как обращение с оружием, домедицинская помощь, «туризм в выживании», культура. В учениях будут участвовать дети от 14 до 15 лет, однако допускается участие детей 13-и. Всего в учениях примут участие 140 детей, поделенных на 14 команд. После отборочного мероприятия 9 лучших команд поедут на международные учения. Финансирование учений проходит из государственного бюджета.

Также Алексей Кавлак отметил, что, несмотря на то, что приглашали детей из всех областей, в том числе из Луганской и Донецкой, из Луганска прислали отказ без объяснения причин. Первый заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь добавил, что учения проходят для развития в детях патриотизма и готовности «бороться за независимость».

— Все мы понимаем, что во все времена и во всем мире одним из главных залогов сохранения существования государства, сохранения его независимости и территориальной целостности была готовность граждан бороться за эту независимость. Эти качества необходимо развивать еще с детства, - добавил Вячеслав Бонь.

Напомним, военнослужащие 28-й отдельной механизированный бригады в рамках учений выполнили ночное форсирование реки Днепр.