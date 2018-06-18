«Адреналин и восторг», - депутат возмутилась кучами щебня на дороге «Очаков-Николаев»

Депутат Николаевского городского совета от фракции «Самопомощь» Светлана Таранова возмутилась кучами щебня, которые остались после выравнивания на дороге из Очакова в Николаев.

Об этом депутат написала у себя на странице в Facebook.

Светлана Таранова в ироничной форме рассказала о том, что, по дороге из Очакова в Николаев, увидела «остатки древней цивилизации», а именно кучи щебня, которые проезжающие мимо автомобили, разбрасывали по всей дороге.

— Николаевская область идеально создана для туризма. Имела честь за этот месяц дважды проехаться по староочаковской дороге из Очакова в Николаев. Первый, 3 июня, дал мне возможность увидеть остатки древней цивилизации, в виде окаменевших экскрементов птеродактилей. Незабываемые впечатления, усиленные сумерками. Адреналин и восторг. Второй раз, 17 июня, увидела, как неблагодарные машины, не имеющие выбора, раскатали и разбросали эти драгоценнейшие останки по дороге, по ямам и обочинам, - написала Светлана Таранова.

В комментарии «Преступности.НЕТ» начальник Службы автодорог в Николаевской области Андрей Максименко сообщил, что щебень остался после проведения работ по обеспечению проезжаемости и назвал это нарушением.

— Это просто обеспечивается проезжаемость. Куч не должно было уже быть. Это нарушение, - сказал Андрей Максименко.

Также он добавил, что примет соответствующие меры.

Напомним, ранее сообщалось, что ямочный ремонт на улице Лягина в центре Николаева, который провели с целью предупреждения аварийных ситуаций, продержится год.