Жильцы дома в центре Николаева возмущены, что в их подъезде отключили газ

В Николаеве один из подъездов дома №13 по улице Московская 18 июня отключили от газоснабжения. Жильцы возмущены такими действиями «Николаевгаза».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила жительница этого дома Татьяна.

По ее словам, ранее на подъездах этого дома развесили объявления, что в первой половине дня «Николаевгаз» проверит газовые колонки и плиты. Но поскольку в это время большинство жильцов были на работе, то специалисты газовой компании не смогли попасть в их жилье и проверить оборудование. В итоге газовщики отключили подъезд, мотивируя это тем, что они обязаны сначала проверить все 12 квартир.

Жильцы дома недовольны отключением – у некоторых семей есть маленькие дети, и из-за отсутствия газоснабжения они не могут приготовить им еду. Жильцы дома приводят аргументы, что ранее газовщики назначали плановую проверку на вторую половину дня, когда люди уже приходили с работы. А теперь проверку назначили на первую половину дня. В «Николаевгаз» люди дозвониться не могут, на «горячую линию» мэрии 15-88 они дозвонились – там пообещали попытаться разобраться в ситуации.

В пресс-службе «Николаевгаза» отметили, что сегодня в этом подъезде газ не включат – на предприятии уже закончился рабочий день. Проверку продолжат завтра и послезавтра, газ включат только после того, как осмотрят все квартиры. В «Николаевгазе» ссылаются на должный регламент работ и правила безопасности – они не могут рисковать, ведь если газ включат, а в какой-то из квартир будет утечка, то это может привести к серьезным последствиям.

Напомним, что ранее «Николаевоблэнерго» отключило свет жильцам общежития, принуждая их заключить договоры.