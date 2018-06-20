Спасатели просят николаевцев быть осторожными во время купания: «Не ныряйте в незнакомых местах»

Спасатели призвали николаевцев соблюдать правила безопасного поведения на воде.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.
Спасатели привели список из таких правил:
- не купайтесь и не ныряйте в воду после длительного пребывания на солнце;
- купаться лучше утром или вечером, когда тепло и нельзя перегреться;
- никогда не ныряйте в незнакомых местах. Здесь может оказаться неглубоко, но иногда на дне лежат гнилые бревна, острые камни, о которые можно пораниться, и густые водоросли, в которых легко запутаться;
- не играйте в тех местах, откуда легко упасть в воду;
- не устраивайте в воде игр, связанных с захватами;
- не уходите в плавание на самодельных плотах; не заплывайте далеко на надувных матрасах и кругах;
- не ходите купаться на водоемы без сопровождения взрослых.
Основными условиями безопасности являются:
- правильный выбор и оборудование мест купания;
- обучение взрослых и детей плаванию;
- строгое соблюдение правил поведения во время купания и катания на плавсредствах;
- постоянный контроль за детьми в воде со стороны взрослых.
В случае необходимости обращайтесь по экстренному номеру службы спасения 101. С началом летнего сезона статистика травматизма и гибели граждан на водных объектах области резко возросла. С начала текущего года на территории Николаевской области зарегистрировано 22 чрезвычайных происшествия на воде. В результате них погибли 13 человек (из которых двое подростков 15 и 16 лет), еще 10 человек спасли.
Напомним, что ранее в Минздраве сообщили, что на николаевских пляжах опасно купаться.