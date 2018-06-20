Спасатели просят николаевцев быть осторожными во время купания: «Не ныряйте в незнакомых местах»

Спасатели призвали николаевцев соблюдать правила безопасного поведения на воде.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Спасатели привели список из таких правил:

- не купайтесь и не ныряйте в воду после длительного пребывания на солнце;

- купаться лучше утром или вечером, когда тепло и нельзя перегреться;

- никогда не ныряйте в незнакомых местах. Здесь может оказаться неглубоко, но иногда на дне лежат гнилые бревна, острые камни, о которые можно пораниться, и густые водоросли, в которых легко запутаться;

- не играйте в тех местах, откуда легко упасть в воду;

- не устраивайте в воде игр, связанных с захватами;

- не уходите в плавание на самодельных плотах; не заплывайте далеко на надувных матрасах и кругах;

- не ходите купаться на водоемы без сопровождения взрослых.