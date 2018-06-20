«Выброс химических веществ, ДТП и пострадавший в реке»: На пляже «Стрелка» прошли соревнования среди спасателей Николаевщины

В среду, 20 июня, в Николаеве на пляже «Стрелка» прошли соревнования на лучший аварийно-спасательный отряд среди подразделений Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как отмечалось в анонсе мероприятия, целью его проведения является повышение оперативной готовности пожарно-спасательных и аварийно-спасательных подразделений области, усовершенствование практических навыков в работе со спецоборудованием.

Первым слово взял начальник ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области Максим Грицаенко, который рассказал, что данные соревнования проводятся ежегодно в течение 15 лет. Также он отметил, что отряды, которые покажут наилучшие результаты, будут вознаграждены денежными призами.

В свою очередь, заместитель начальника ГУ ГСЧС в Николаевский области Михаил Гриб в комментарии журналистам добавил, что каждый отряд использовал свою экипировку. Кроме того, по его словам, награждены будут и те, кто занял «первые снизу» места.

В соревнованиях принимали участие 28 подразделений, которые состояли из пяти спасателей от каждого отделения ГУ ГСЧС в Николаевской области. Всего было 14 заходов по три этапа в каждом. Первый этап соревнований – ликвидация выброса опасных химических веществ. В ходе него участники должны были «на скорость» надеть на себя специальный костюм, который защищает от паров опасных веществ, после чего так же быстро перекрыть имитационный вентиль, перекрывающий подачу и выброс этих веществ.

На втором этапе спасатели показали свои умения оперативного деблокирования пострадавших при дорожно-транспортном происшествии: навык обращения с бензопилой и болгаркой, а также транспортировки человека, который, согласно легенде, не может самостоятельно выбраться из автомобиля.

Третий этап соревнований – спасение пострадавшего на водном объекте: бросок спасательного круга, а также вытаскивание пострадавшего из воды условно и доставка его на берег.

После трех этапов соревнований в отдельной палатке участники (по одному от каждой группы) должны были сдавать экзамен по оказанию первой медицинской помощи.

Напомним, что ранее на территории КП «Николаевский международный аэропорт» прошли тактико-специальные учения с личным составом Николаевского городского гарнизона оперативно-спасательной службы гражданской защиты.