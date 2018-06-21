Брендинг украинского «Евровидения» получил бронзовую награду «Каннских львов»

Брендинг прошлогоднего конкурса «Евровидение», разработанный украинскими агентствами Banda и Republique, получил бронзовую награду «Каннских львов» в категории Design Lions.

Об этом сообщает Bird in Flight.

По словам сооснователя и креативного директора агентства Banda Павла Вржеща, «украинский креатив давно заслуживал «Львов», но просто не везло».

- Это очень радостное чувство. Прямо восторг. Это очень важный проект для нас. Мы много сил вложили в него и очень его любим, — рассказал Вржещ.

Отмечается, что в основу айдентики бренда были положены элементы традиционного украинского ожерелья.

Напомним, что команда, которая работала над организацией проведения "Евровидения-2017" в Украине, заявляла о прекращении работы над подготовкой и проведением конкурса.