«Чтобы из статуса и.о. не перешел на должность руководителя»: мэр Николаева все же назначил Голобродского директором ЦЗЖ

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Александр Голобродский
Николаевский городской голова Александр Сенкевич все-таки назначил экс-замдиректора департамента внутреннего финансового контроля и противодействия коррупции горсовета Александра Голобродского директором КП «Центр защиты животных» до проведения конкурса на данную должность.

Об этом он сообщил в среду, 20 июня, в ходе сессии Николаевского городского совета.  

- Назначил его директором с контрактом на три месяца, чтобы он из статуса и.о. не перешел на должность руководителя. С личной просьбой о том, что после обсуждения в публичной плоскости и вынесения решения по кандидатуре в открытом конкурсе, где он примет участие на общих основаниях, он напишет заявление об уходе, - заявил Сенкевич.  

Напомним, что корреспондент «Преступности.НЕТ» ранее побывал в ЦЗЖ и показал, как работает предприятие. 

Julia Davudenko

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русскийобщество