Жители Матвеевки хотят перекрыть трассу из-за проблем с «маршрутками»

В воскресенье, 24 июня, в 10 утра жители Матвеевки планируют перекрывать трассу Николаев-Ульяновка дабы обратить внимание властей на проблему, которая образовалась с автобусами.

Об этом идет речь в соответствующем заявлении Kathrine Angel в группе Матвеевка.Online.

Напомним, что жители Матвеевки возмущены из-за проблем с транспортными перевозками, поскольку автобусы ходят один раз в час и их всего три на маршруте.

«24.06.2018, воскресение на 10:00, перекрываем трассу Николаев - Ульяновка (Киев). Общалась с представителем полиции, сказали можно, но без вандализма, мирная акция с плакатами и прочим, привлечение внимания наших градоначальников!! Берём водичку и панамки», - идется в посте.

Отметим, что время проведения и дата еще уточняются, поскольку в комментариях к публикации пользователи предлагают также провести акцию вечером или же утром понедельника для большей результативности.