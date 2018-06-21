На Николаевщине полиция разыскивает 16-летнюю девочку, которая утром ушла из дома и не вернулась

Полиция разыскивает пропавшую без вести несовершеннолетнюю жительницу Березанского района Викторию Марчук.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Внимание, розыск несовершеннолетней Виктории Марчук!

В четверг, 21 июня 16-летняя Вика, проживающая в селе Новоселовка, около 7:00 ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 150-155 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы русые.

Была одета: футболка белого цвета с узорами спереди, юбка сиреневого цвета до колен, тапочки.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой и владеют информацией, полезной для следствия, сообщить в Березанский ОП Очаковского ОП ГУНП в Николаевской области по адресу: 57400, улица Центральная, 43, пгт Березанка, Николаевская область, тел. (05153) 2-13-67, 0964348758, 0954359209 или (0512) 53-13-31, 50-15-53, 0936564283 отдел ювенальной превенции ГУНП в Николаевской области.

Напомним, что ранее полиция разыскивала трех учениц интерната, которые ушли из оздоровительного центра в селе Рыбаковка Березанского района.