«Погибли по пути в Европу»: Газета The Guardian обнародовала имена более 34 тысяч мигрантов

Во Всемирный день беженцев, 20 июня, обнародовали имена 34 361 мигрантов, которые на протяжении 25 лет погибли в попытках добраться до Европы.

Список издали 56-страничным приложением к печатной версии газеты The Guardian и опубликовали в PDF-формате на сайте издания.

Издание подчеркивает, что обнародовало информацию только об известных случаях, поскольку жертв гораздо больше. И с каждым годом количество погибших растет: в 1993 году зафиксирован 61 смертельный случай, а в 2017 году — 3915.

Начало списка датируется 1993 годом, когда Кимпуа Нсимба, 24-летний беженец из Конго (тогда еще Заира), повесился в центре приема беженцев спустя пять дней после прибытия в Великобританию.

The Guardian today has printed in their newspaper a list of 34,361 refugees who are known to have died trying to make it to Europe. pic.twitter.com/IqqLD5rCCX — Scott Bryan (@scottygb) 20 июня 2018 г.

На протяжении 15 лет список пополняла художница из Турции Бану Кеннетоглу на основе информации объединения UNITED for Intercultural Action, в которое входят 550 европейских организаций, борющихся с расизмом. Чтобы привлечь внимание к проблемам мигрантов, Кеннетоглу начала вывешивать список на автобусных остановках и рекламных щитах в разных странах Европы.

Больше всего беженцев погибают в море, также гибнут в грузовиках и лагерях для мигрантов, иногда — от рук радикалов, или же сводят счеты с жизнью из-за сильного стресса.

Как сообщили в Международной организации по миграции, больше всего мигрантов прибывает в Италию, Грецию и Испанию.

Напомним, ранее Италия отказалась принять судно с 629 мигрантами, спасенными в Средиземном море.