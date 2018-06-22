«Стыдно за украинских бюрократов»: Экс-спикера Генштаба, вышедшего из Крыма, лишили пенсии

Экс-спикеру Генерального штаба Украины Владиславу Селезневу, который покинул оккупированный Крым после его оккупации, не выплачивают пенсию.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, за последние семь месяцев он уже третий раз проходит процедуру верификации. При этом последние четыре месяца он не получает пенсию.

«Чиновники Пенсионного фонда Украины почему-то убеждены, что я нахожусь в оккупированном Крыму или Донецке. Очевидные доводы, что для меня, военного пенсионера, участника АТО это невозможно от слова совсем, увы, не убеждают украинских чиновников вплоть до вице-премьера включительно», — рассказал Селезнев.

Селезнев отметил, что в июле прошлого года, когда умерла его мать, даже не смог поехать в Симферополь из-за рисков преследования со стороны оккупационных властей:

«Да разве ж это аргумент для ПФУ. Вот и сейчас третий месяц подряд процедура верификации продолжается. Соответственно, пенсию я не получаю».

Экс-спикер Генштаба, который имеет 26 лет трудового стажа, раскритиковал бюрократическую систему Украины из-за ее отношения к социально незащищенным слоя населения.

«Какое право украинские бюрократы имеют чтобы лишать меня того, что мной заработано и то, что гарантирует мне основной закон страны — Конституция Украины?!», — заявил он.

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что РФ должна компенсировать Украине выплаты за переселенцев с оккупированных территорий.