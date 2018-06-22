В Николаеве улицы патрулируют нацгвардейцы и полиция – они останавливают и осматривают прохожих

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В Николаеве на патрулирование улиц вышли патрульные полицейские и нацгвардейцы.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

«Чтобы на улицах родного города было безопаснее, к патрулированию приобщились нацгвардейцы. Уже неделю на улицах Николаева можно увидеть смешанные пешие наряды. Вместе с полицейскими подразделения ТОР на патрулирование заступают бойцы Национальной гвардии Украины. Цель такого сотрудничества – повышение безопасности граждан», - сообщили в пресс-службе.

Как известно, ночью 14 июня во дворе дома в самом центре Николаева изнасиловали 12-летнюю девочку.

Вадим Богданов

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русскийобщество