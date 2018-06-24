Жители Матвеевки из-за проблем с «маршрутками» на час перекрывали киевскую трассу

В воскресенье, 24 июня жители Матвеевки перекрывали трассу Николаев-Ульяновка дабы обратить внимание властей на проблему, которая образовалась с автобусами.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

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10:44 Сотрудники полиции сообщают, что митингующие нарушают правила.

Митингующие требуют предоставить им график работы «маршруток», а также просят вывести больше автобусов на линию. При этом, люди заявляют, что это первая акция на час, если их не услышат, то они выйдут снова на забастовку. В следующий раз обещают перекрывать не киевскую трассу, а Ингульский мост. При этом, люди пропускали машины с детьми.

На данный момент движение возобновили. Стоит отметить, что из представителей власти никто не появился.

10:37 По словам митингующих это предупредительная акция, которая продолжиться до 11:00. В руках у людей плакаты с надписями: «Матвеевка существует. Услышьте нас!» и «Матвеевка не село - 05:00 - 00:00».

В свою очередь, митингующие пишут обращение на имя мэра Алекснадра Сенкевича и директора транспортного управления Олега Манушевича, чтобы те наладили перевозку транспорта, так как в субботу было 4 автобуса, а вечером только 3 и люди не могли добраться домой.

10:09 В 10:00 на трассу вышло около 40 человек, которые перекрыли автомобильное движение, переходя дорогу по пешеходному переходу.

На месте дежурит два наряда полиции. Стоит отметить, что движение перекрыли только на полосах, ведущих в город.

Напомним, что жители Матвеевки возмущены из-за проблем с транспортными перевозками, поскольку автобусы ходят один раз в час и их всего три на маршруте.