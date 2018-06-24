Власти США вернули более 500 детей родителям-мигрантам

Власти США вернули более 500 детей их родителям-мигрантам, с которыми они были разделены из-за политики так называемой «нулевой толерантности», которая предусматривала разделение семей прибывавших в Соединенные Штаты нелегально мигрантов.

Об этом сообщает министерство национальной безопасности.

Так, родителям вернули 522-х детей, воссоединение еще 16 детей с их семьями должно состояться в течение 24 часов. Его перенесли из-за плохой погоды.

«Небольшое число детей останется разделено со своими родителями, поскольку их случаи не связаны с политикой «нулевой толерантности», - говорится в сообщении

Всего, по данным министерства здравоохранения, во временных приютах после разделения семей содержалось более двух тысяч детей мигрантов.

В соответствии с политикой «нулевой толерантности», которую администрация Дональда Трампа начала проводить в последнее время, взрослых мигрантов задерживали и, как правило, оставляли под стражей до суда, а детей забирали от родителей. Эта практика вызвала резкую критику правозащитников, прессы и оппонентов президента.

Напомним, что ранее журналисты показали, как в США детей нелегальных мигрантов держат в клетках.

В частности, 20 июня Дональд Трамп подписал указ, согласно которому детей будут забирать у взрослых мигрантов, только если не будет подтверждена их родственная связь, или взрослые будут представлять угрозу их безопасности. Во всех других случаях семьи должны содержаться вместе.