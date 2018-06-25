Украина на втором месте в Европе по количеству больных туберкулезом, - Супрун

Украина является одним из мировых лидеров по количеству больных туберкулезом.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, эпидемия туберкулеза в Украине является серьезной проблемой для системы здравоохранения страны. Страна занимает второе место в Европе по заболеваемости туберкулезом из расчета количества больных на 100 тысяч человек.

«Почти каждый четвертый случай туберкулеза в Украине — это мультирезистентный туберкулез (МРТБ). То есть такой, что не поддается лечению очень эффективными противотуберкулезными препаратами», — отмечает Супрун.

Для борьбы с эпидемией туберкулеза за последние пять лет в стране были разработаны и протестированы различные модели оказания амбулаторной помощи больным.

Напомним, ранее Супрун заявляла, что флюорография является неэффективным методом диагностики туберкулеза, потому ее нужно искоренять.