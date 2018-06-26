Николаевские летчики учат курсантов летать на штурмовиках и поражать цели на полигоне

В Николаеве, в 299-й бригаде тактической авиации началась неделя напряженной боевой подготовки.

Об этом сообщается на странице 299-й бригады в Facebook.

Среди задач – поддержание и повышение навыков летного состава по видам летной подготовки и метеоусловиям, выполнение проверок, облет авиационной техники.

«Вместе с летчиками бригады вылеты проводят курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил им. И. Кожедуба. Под руководством опытных инструкторов будущие штурмовики осуществляют свои первые вылеты на применение авиационных средств поражения по целям на полигоне», - сообщили в бригаде.

Напомним, что ранее николаевские десантники на учениях отработали прыжки с парашютом и занятие обороны.