После проверки чиновниками пляжа на Намыве демонтируют несколько незаконных МАФов

Фото из интернета Во вторник, 26 июня, специалисты мэрии провели рейд на общественном пляже Намыва, где проверили соблюдение предпринимателями правил благоустройства, санитарного содержания территорий, обеспечение чистоты и порядка на земельных участкам, переданных им в аренду.

Об этом сообщает отел информационного обеспечения Николаевского городского совета.

По результатам проверки были выявлены факты нарушения, а именно: самовольное установление летних площадок, установка постоянной и временной ограды, палаток, специальных конструкций наружной рекламы (несвоевременная их перерегистрация), мест торговли с лотков, автомобилей, прицепов, столиков, тележек в не отведенных для этого местах и ​​без наличия соответствующего разрешения.

«Кроме того, были нарушены правила обращения с отходами: отсутствуют договоры на вывоз ТБО со специализированными организациями, отсутствие контейнеров для мусора в местах, в которых по правилам предусмотрено их наличие. В неудовлетворительном состоянии находятся ограждения, заборы, фонари, столбы и урны, расположенные у киосков, летних торговых площадок, стационарных палаток, трансформаторных будок, телефонных и электрических шкафов, навесов и павильонов остановок транспорту. Нарушены правила размещения специальных конструкций наружной рекламы, вывесок и витрин», - говорится в сообщении.

По факту нарушений «Правил благоустройства Николаева» составлено пять протоколов об админнарушении, а также с целью дополнительной проверки и для выяснения оснований размещения объектов торговли на земельных участках рекреационной зоны пляжа Намыв направлены запросы в управление земельных ресурсов и управление градостроительства и архитектуры городского совета.

«Кроме того, в ходе проверки выявлено, что пять объектов торговли (временных сооружений) установлено без разрешительных документов. Объекты направлено на комиссию по вопросам упорядочения размещения объектов торговли и сферы услуг на территории Николаева согласно «Порядка демонтажа незаконно установленных объектов выносной торговли, передвижных объектов выносной торговли, нестационарных объектов сферы услуг социально-культурного, бытового, торгового и другого назначения на территории Николаева», утвержденного решением городского совета от 7 июля 2011 №7 / 13», - идет речь в сообщении.

Несмотря на то, что большинство земельных участков предоставлялись субъектам хозяйствования под размещение объектов рекреационного назначения и комплексного благоустройства набережной, предпринимателями во время проверки не предоставлено ни одного проекта комплексной схемы благоустройства и документов на размещение объектов торговли.

Директор департамента внутреннего финансового контроля надзора и противодействия коррупции Андрей Ермолаев отметил, что городские власти готовы к диалогу с частными предпринимателями, которые осознают свою ответственность и согласны устранить все нарушения. При этом, руководитель департамента подчеркнул: любой объект на территории города должен быть размещен в соответствии с действующим законодательством.

«Если гражданин намерен вести предпринимательскую деятельность, у него должны присутствовать все разрешительные документы, в частности договор на вывоз ТБО. Работаем исключительно в правовой плоскости. На сегодняшний день на территории пляжа Намыв некоторые предприниматели не имеют разрешений, но занимаются незаконной торговлей. Все объекты, которые сегодня мы обследовали и нашли нарушения, будут представлены на демонтаж», - резюмировал Андрей Ермолаев.

Напомним, ранее директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции городского совета Андрей Ермолаев заявил, что подразделение готово к диалогу с владельцами МАФов, которые осознают свою ответственность и согласны самостоятельно демонтировать временные сооружения.