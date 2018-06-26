В Великобритании полиция спасла 82 чихуахуа из заброшенного дома

В британском городе Бирмингем полицейские спасли 82 собаки породы чихуахуа, которые жили в заброшенном доме.

Об этом сообщает Daily Mail.

Полицейские наведались в дом в рамках расследования смерти хозяйки собак. После несчастного случая в доме женщина с инфекцией попала в больницу, где впоследствии умерла.

Увидев собак, количество которых сначала даже не могли подсчитать, полицейские обратились к зоозащитникам.

«Офицеры попросили нас о помощи с около 30 собаками, но я был занят, имея дело с другой чрезвычайной ситуацией в другом месте, - рассказал инспектор Королевского общества защиты животных от жестокого обращения Херчи Боал. - Когда они позвонили мне снова спустя несколько часов, они были крайне обеспокоены условиями, в которых они нашли собак, утверждая, что они уверены, что на самом деле собак больше 40. Когда я приехал к дому, я нашел 82 собаки внутри. Они буквально начали появляться отовсюду».

Выяснилось, что все собаки являются потомками двух особей по имени Блю и Тинкербелл. В результате инбридинга (скрещивания близкородственных организмов) некоторые из них имели серьезные поведенческие проблемы и были очень агрессивны и несчастны.

В доме был беспорядок, из-за чего у собак была спутанная шерсть и блохи, у некоторых были ожоги и травмы.

Напомним, ранее в США выбрали самую «уродливую» собаку в мире.