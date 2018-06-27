Бразильская журналистка отругала мужчину, пытавшегося ее поцеловать в прямом эфире: «Уважай женщину!»

Бразильский спортивный репортер Джулия Гимараэш отругала мужчину, который полез к ней целоваться во время прямой трансляции с матча чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Сноб».

Инцидент произошел в воскресенье, 24 июня, в Екатеринбурге, где Япония играла против Сенегала.

- Не делай этого! Никогда не делай этого снова. Никогда не поступай так с женщиной, ладно? - крикнула журналистка незнакомцу.

Она назвала поступок мужчины невежливым и неправильным, а он в ответ попросил прощения. Позже тележурналистка написала в своем твиттере, что никогда не сталкивалась с подобным в Бразилии. На чемпионате мира ее попытались поцеловать уже дважды.

«Грусто! Стыдно!», - прокомментировала она произошедшее.

Neste domingo, o #Fantástico falou sobre os casos de assédio que tem acontecido na Copa do Mundo. Abaixo, a gente mostra um deles, que ocorreu com a repórter Júlia Guimarães. A bronca dada por ela ao engraçadinho, fica como recado: "Não faça isso!" https://t.co/XYlBMSCVEm pic.twitter.com/tERPgTzkZy — Fantástico (@showdavida) 25 июня 2018 г.

Ранее другой болельщик из Москвы поцеловал и схватил за грудь в прямом эфире корреспондента издания Deutsche Welle Жюльет Гонсалес Теран. Позже он извинился перед женщиной.

Напомним, что ранее Netflix запретила работникам смотреть друг на друга дольше пяти секунд, долго обниматься или прикасаться друг к другу.