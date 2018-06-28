«Убийца заводов»: общественники всполошились, что Дерипаска разрушит Николаевский глиноземный завод

Олег Дерипаска Общественники подозревают, что российский миллиардер Олег Дерипаска планирует разрушить Николаевский глиноземный завод.

Об этом идет речь в записи ГО «Оберіг» на их странице в Facеbook и опубликованном общественниками видеоролике.

«Потерпев громадные финансовые и репутационные убытки бизнес Дерипаски стремительно идет вниз. Очевидно, что олигарху необходимо сокращать растраты и избавляться от ненадежных активов. Таким активом является «Николаевский глиноземный завод».

Сокращение объема производства, вывоз оборудования и распил всего остального на металлолом — стандартная схема Дерипаски по убийству предприятий. И эту схему, скорее всего, мы будем наблюдать в Николаеве», – говорится в сообщении.

В качестве примера авторы ролика приводят уже разрушенные социальные объекты НГЗ, а именно оздоровительный профилакторий, дворец культуры, спорткомплекс, детский лагерь и гостиницу.

– Алюминиевую монополию «Русал» российский магнат Дерипаска строит с конца 90-х: скупает, захватывает, оптимизирует. Николаевский глиноземный Дерипаска приватизирует в 2000-м, обещает завод сохранять, укреплять, развивать. 26 тысяч минориатрных держателей акций кидают на первом же этапе приватизации, – говорится в сюжете.

Кроме того в ролике говорится об эксперименте Дерипаски – заработке после обогащения токсичных отходов глиноземного производства.

– Нарушает технологию и в 2011-м происходят мощные выбросы токсичного шлама. Николаев и окрестности накрывает красная пыль. Завод отделывается 17-ю тысячами штрафа, – говорится в видео.

Также авторы ролика отмечают, что Олегу Дерипаске в «качестве бонуса» достался государственный Днепро-Бугский порт, где взятые в аренду причалы сдаются в субаренду фирмам незаконно, захватываются железнодорожные пути и устанавливают завышенные портовые сборы. После этого с 2017 года незаконную деятельность в этом порту зафиксировала прокуратура и отобрала причалы у Дерипаски через суд, а по незаконным схемам на НГЗ открыли четыре уголовных производства.

Основные проблемы у Дерипаски начались в 2017 году после скандала с возможным влиянием российского олигарха на президентские выборы в США. После принятия в США персональных санкций, которые касаются и партнеров олигарха, Дерипаска потерял более миллиарда долларов США.

– Пытается быстро продать прибыльный украинский завод партнерам – швейцарской компании «Glencore». Не успевает, а санкции блокируют возможность использовать проверенные оффшорные схемы. Тем временем у российского «Русала» почти готова альтернатива Днепро-Бугскому порту – в Новороссийске строят бокситный причал. Николаевский глиноземный завод может повторить судьбу Запорожского алюминиевого, – говорится в сюжете и отмечается, что на «ЗаЛК» после покупки «Русалом» в 2007 году начались проблемы, из завода в РФ вывезли оборудование, часть конструкций разрезали на металлолом, а без работы осталось около 9 тысячи человек.

В конце ролика показаны названия восьми предприятий, на которых за время пребывания в составе «Русала» были закрыты или структурные единицы или же заводы полностью прекратили свое существование.

Напомним, что Дерипаска и подконтрольные ему компании En+ и «Русал» попали в санкционный список, который власти США опубликовали в начале апреля. Ограничения в отношении предприятий согласились отменить, если Дерипаска откажется от управления ими. В связи с этим 27 апреля бизнесмен согласился выйти из руководства En+ и снизить долю принадлежащих ему активов этой компании. Кроме того, сообщалось, что Украина на год ввела санкции против Дерипаски.

Ранее подконтрольный Дерипаске холдинг «Русал» продал «Николаевский глиноземный завод» сырьевому трейдеру «Glenсore». Сразу после этого стали высказывать мнения, что Дерипаска формально отмежевался от НГЗ, при этом оставив за собой контроль над предприятием.

«Glenсore» является давним партнером «Русала». Слияние этого швейцарского трейдера с «Русалом» и «Сибирско-Уральской алюминиевой компанией» произошло еще более десяти лет назад. Новосозданный холдинг стал называться «Объединенная компания Русский алюминий», контрольный пакет акций оказался у структур Дерипаски.