На Николаевщине в отношении судьи проведут проверки из-за ее решения по делу о продаже работником НСЗ деталей военного назначения

Правоохранительные органы и Высший совет правосудия намерены проводить проверки из-за решения судьи Новоодесского районного суда Леси Деминской по делу о продаже работником «Николаевского судостроительного завода» иностранному предприятию деталей военного назначения.

Об этом сообщает издание «Багнет».

Отмечается, что в 2017 году Деминская рассматривала уголовное производство в отношении экс-сотрудника госпредприятия «Николаевский судостроительный завод» (бывш. Завод им. 61 коммунара), который в 2015 году продал несколько деталей от двигателя китайской компании «Hyper Innovation Energy Corporation (BVI)». При этом мужчина знал, что части двигателя были товарами военного назначения, соответственно, на промышленных объектах не использовались.

В результате судья Деминская признала его виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 333 («Нарушение порядка совершения международных передач товаров, которые подлежат государственному экспортному контролю»), части 1 статьи 366 («Служебный подлог») и части 1 статьи 358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков») Уголовного Кодекса Украины, а также назначила обвиняемому штраф в размере 4 тысячи 250 гривен.

Напомним, что ранее в Киеве на взятке в 10 тысяч долларов «погорел» судья.