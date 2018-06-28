«Нарушения условий безопасности»: В Рыбаковке спасатели провели рейд на базах отдыха

В четверг, 28 июня, мобильная группа Главного управления государственной службы спасения Украины в Николаевской области вместе с инспекторами подразделений провели рейд с целью проверки условий безопасности отдыхающий в курортной зоне.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Николаевской области.

В свою очередь, при проверке прибрежной зоны отдыха села Рыбаковка Березанского района, спасатели обнаружили нарушения условий безопасности на объектах отдыха. Так, отсутствовали спасательные посты, неисправность противопожарного водоснабжения и захламленность территорий.

«Также вызвало беспокойство противопожарного состояния туристического комплекса «Космос», где в настоящее время проводится XXI Международный фестиваль детского творчества «ЗОЛОТОЙ АИСТ», на котором находится большое количество детей», - сообщают в ГСЧС.

Во время проведения мероприятия, сотрудники Службы спасения оказали методическую помощь организаторам фестиваля и провели противопожарные инструктажи с отдыхающими.

Ранее сообщалось, что ГСЧС проверила спасательные посты на Намыве и посоветовала николаевцам быть осторожными при купании.