ГСЧС проверила спасательные посты на Намыве и посоветовала николаевцам быть осторожными при купании

В Николаеве в составе комиссии спасатели проверили состояние готовности спасательных постов в зоне отдыха в микрорайоне Намыв.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

На этот раз целью визита была проверка принятых мер с момента последнего комиссионного рейда. В микрорайоне Намыв есть 4 приспособленные участка оказания помощи в случае возникновения ситуаций на воде (ООО «Максимус 2009», ООО «Садыков В.В.», ООО «Магеррамов Д.М.О.», ООО «Махсум»).

По результатам инспекции установлено, что обнаруженные ранее недостатки устранены частично, ФОП «Магеррамов Д.М.О.», участок которого ранее был определен как не готовый, и в зону наблюдения которого входит трагически известный пирс, принял некоторые меры по приведению поста в надлежащее состояние. Однако в настоящее время этого не достаточно для полноценного функционирования поста.

Также в службе спасения отметили, что с 2016 года остается нерешенным проблемный вопрос строительства спасательной станции на Намыве.

В этот же день спасатели провели профилактический рейд на побережье Намыва. Они общались с гражданами насчет правил безопасного поведения на воде. Данная зона отдыха выбрана не случайно, именно здесь недавно утонуло трое мужчин.

Особое внимание во время бесед уделили детям. Сотрудники службы спасения призвали взрослых не оставлять малышей без присмотра и не допускать опасных игр, прыжков с пирсов.

Напомним, что ранее лабораторные исследования показали, что на пляжах в Николаеве, особенно на Намыве, показатель индекса кишечной-палочки превышает санитарно-гигиенические нормативы. Источником загрязнения пляжа в микрорайоне Намыв является загрязнение реки фекальными массами, которую незаконно сбрасывают владельцы ассенизаторских машин в ливневую канализацию.