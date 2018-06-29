«Ничего не обещают»: В аэропорту Туниса застряли около 300 украинских туристов

В аэропорту Монастир в Тунисе уже вторые сутки находится около 300 украинских туристов, которые не могут вылететь в Харьков.

Об этом сообщает ТСН.

Авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возврату граждан Украины домой.

Отмечается, что часть туристов остается в аэропорту Монастир без информации о запланированном вылете. Вторую группу туристов, которые должны были вылететь в Харьков в 7:35 28 июня, привезли в отель в городе Сус.

- Ничего не обещают. Говорят кто что - кто-то обещает вылет, кто говорит - сегодня вылета не будет, - рассказывают туристы.

В консульстве Украины в Тунисе сообщили, что причина задержки рейса - отсутствие топлива для заправки самолета. По информации представительства, туроператор должен решить ситуацию течение нескольких часов.

- Консульство занимается этой проблемой. Туроператор обещает решить эту проблему через несколько часов, однако подробная информация будет известна позже, - рассказали в дипломатическом представительстве.

Напомним, ранее сообщалось, что около 200 украинских туристов более суток не могли вылететь из Египта.