На границе Николаевщины и Херсонщины военнослужащие провели масштабные водолазные учения

На территории Тендровской косы, которая находится неподалеку от побережья Николаевской, состоялся масштабный межведомственный учебный сбор со специалистами водолазной подготовки.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

В учениях приняли участие более ста пловцов Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, а также Управления государственной охраны. Национальную гвардию представляли военнослужащие отдельных отрядов специального назначения Северного Киевского и Южного территориальных управлений.

В течение двух недель участники сбора отрабатывали различные специфические упражнения по программе водолазной подготовки. В частности, военные учились ориентированию по сигналам, буксировке группы под водой, ведению огня из специального подводного оружия и обезвреживанию врага. Также водолазы практиковались в захвате морского судна с помощью специального оборудования, десантировании пловцов с плавсредств и поднятии на штурмовом ходу.

По словам полковника Ивана Марищак, начальника водолазной службы управления специальных операций Главного управления НГУ, основной целью проведения учебного сбора было достижение боевого слаживания водолазных групп различных силовых формирований.

«Здесь, на Тендровской косе, самым важным является обмен опытом водолазов различных силовых ведомств для дальнейшего проведения совместных контрдиверсионных мероприятий в районе операции Объединенных сил. Водолазные группы Нацгвардии уже не первый раз участвуют в учениях такого типа. И каждый раз гвардейцы демонстрируют неплохое обучение, ведь за плечами многих - реальные боевые столкновения с противником», - отметил офицер.

Сами же участники сбора признаются, что обучение показались полезными, и для боевых водолазов не существует границ совершенствованию своей профессиональной мастерства.

«Работать над собой нужно постоянно, ведь от того, насколько качественно ты будешь действовать под водой, зависит и собственная жизнь, и жизнь твоих собратьев. Конечно, большую роль играет современное и качественное снаряжение, впрочем самое важное - это быть готовым самому. Поэтому эти две недели, которые мы здесь провели, были для нас очень полезными », - рассказал водолаз Нацгвардии с позывным «Жук».

Напомним, николаевские десантники совместно с командующим ДШВ устроили масштабные плановые учения по прыжкам на воду с парашютами.