Немецкие студенты изобрели чехол с «лепестками», который защищает смартфон при падении

Студенты университета Алена в Германии запатентовали «подушку безопасности» для смартфонов – чехол, который автоматически срабатывает при падении. Страховочные «лепестки» выдвигаются из углов, защищая устройство от повреждений.

Об этом сообщает «Tjournal».

По словам авторов, они работали над изобретением четыре года и все детали для него печатали на 3D-принтере. В чехле стоят датчики, которые срабатывают при свободном падении смартфона и передают сигнал металлическим пружинам.

Главный изобретатель Филипп Френцель придумал чехол с «подушкой безопасности», когда сам разбил айфон, лежавший в кармане куртки.

Напомним, что ранее киевлянка сдала свой смартфон в сервисный центр и ей стали поступать угрозы от шантажиста.