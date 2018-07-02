В «немецком Стоунхендже» нашли массовое захоронение – археологи говорят о человеческом жертвоприношении

Археологи обнаружили в «немецком Стоунхендже» раздробленные черепа и реберные кости детей, подростков и женщин, что может свидетельствовать о древних жертвоприношениях.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на «Live Science».

Исследователи обнаружили человеческие останки, сосуды для питья и топоры, которые были погребены в ямах на месте раскопок около деревни Пеммельте, расположенной в Германии примерно в 130 километрах к юго-западу от Берлина.

По словам исследователей, жертвы были сброшены в яму и, по меньшей мере, у одного из подростков были связаны руки. Ученые предполагают, что существует возможность того, что погребенные люди были жертвами нападения. Вместе с тем, артефакты, найденные рядом с ними, и то, что в погребении не было обнаружено останков взрослых мужчин, с большей вероятностью свидетельствует о том, что на этом месте было совершено человеческое жертвоприношение. Останки датируются 2300 годом до нашей эры.

Ученые также обнаружили останки 13 мужчин в возрасте от 17 до 30 лет, которые были похоронены с другой стороны памятника. Вместе с тем, на этих останках не было найдено каких-либо следов насильственной смерти. При этом мужчины были похоронены без каких-либо артефактов, а останки одного из них датируются 1900 годом до нашей эры.

«Немецкий Стоунхендж» - доисторический круговой памятник, построенный из деревянных и каменных сооружений. Он состоит из нескольких концентрических кругов, диаметр самого большого достигает 115 метров. Как и английский Стоунхендж, ритуальное сооружение около деревни Пеммельте учитывает движение солнца, равноденствие и солнцестояние.

Напомним, что ранее в Дании нашли захоронение древних воинов.