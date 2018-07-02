Ночью в Николаеве на перекрестке столкнулись два автомобиля – пострадали пятеро человек

Все фото: 0512.com.ua Ночью в понедельник, 2 июля, в Николаеве столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали несколько человек.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции Николаевской области.

Водитель автомобиля «Chevrolet Aveo» направлялся по улице Садовой , в то время, как водитель «BMW» двигался по улице Кузнечной, однако не предоставил преимущества в движении автомобилю «Chevrolet Aveo», в результате чего произошло столкновение. В дорожно-транспортном происшествии пострадали водитель и четверо пассажиров «Chevrolet».

Пострадавших госпитализировали с травмами неизвестной степени в Больницу скорой медицинской помощи. На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции, следственно-оперативная группа ГУ НП, а также карета скорой медицинской помощи.

Напомним, что на Николаевщине на одном километре «одесской трассы» случилось сразу два ДТП.