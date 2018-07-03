В Николаеве предприниматель грозился поджечь себя и сотрудников полиции, когда демонтировали его МАФ

В среду, 27 июня при демонтаже незаконно установленного МАФа в Ингульском районе предприниматель грозился поджечь себя, работников департаменты противодействия коррупции и сотрудников полиции.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщил директор антикоррупционного департамента Андрей Ермолаев.

- Демонтировали палатку в сквере на пересечении проспекта Богоявленского и улицы Кузнечной. Из-за этого МАФа не могли границы сквера определить, во вторых там не было каких-то разрешительных документов из-за чего был выписан акт на демонтаж предпринимателю, - сообщил Ермолаев.

Также он добавил, что предпринимателю не единожды предоставлялась возможность убрать палатку самому, однако тот игнорировал сотрудников департамента и всяческие обращения.

- Мы поехали делать демонтаж, он взял канистру бензина начал угрожать поджечь себя, палатку, нас, полицию. Приехали три экипажа полиции, но все решилось нормально. Человеку еще раз было сказано, что нужно получать документы, он сказал, что они якобы на этапе оформления. Но нужно ведь их оформить сначала, а потом ставить палатки. Мы много раз до этого его штрафовали, это была крайняя мера – демонтаж, - добавил он.

Напомним, что один из владельцев МАФов, заявил, что за разрешение на размещение киоска на два года в Николаевском горсовете требуют 5 тысяч долларов США.