National Geographic опубликовал лучшие снимки конкурса Travel Photographer of the Year

Горбатый кит неподалеку от острова Кумедзима, Япония. Фото: Рейко Такахаши. Первое место в категории «Природа», Гран-при конкурса Японский фотограф Рейко Такахаши, которой удалось запечатлеть горбатого кита неподалеку от острова Кумедзима, стала обладателем гран-при в конкурсе Travel Photographer of the Year организованного при поддержке журнала National Geographic.

Об этом сообщает Bird in Flight.

Жюри конкурса сочло её работу лучшей среди 13 тысяч заявок, присланных в этом году. Кроме звания «Фотограф года» Такахаши получит премию в размере $10 тысяч.

Лучшие работы определяли и в нескольких тематических категориях. В списке призеров оказалась также фотограф Хао Джиянг, которая с вертолета запечатлела тысячи фламинго, пролетающих над озером Натрон в Танзании, — ее фото заняло второе место в категории «Природа».

Тысячи фламинго над озером Натрон в Танзании. Фото: Хао Джиянг. Второе место в категории «Природа» Земные пирамиды в Южном Тироле, Италия, которые образовались в результате оползней и регулярного чередования ливней и засухи. Фото: Марко Грасси. Третье место в категории «Природа» Вид из окна автобуса в Нагасаки, Япония. Фото: Хиро Курашина. Первое место в категории «Города»

Черно-белый снимок, сделанный из окна автобуса в Нагасаки, принес японцу Хиро Курашине победу в номинации «Города». Портрет девушки из Монголии, снятый швейцарским фотографом Алессандрой Мениконзи, признали лучшим в категории «Люди».

Теотиуакан — древний город, расположенный на территории Мексики. Фото: Энрико Пескантини. Второе место в категории «Города» Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. Фото: Гаанеш Прасад. Третье место в категории «Города»

Девушка из Монголии. Фото: Алессандра Мениконзи. Первое место в категории «Люди» Лейда и Лаэлль, беженки из Гаити, которые сейчас проживают в Бразилии. Фото: Тати Итат. Второе место в категории «Люди» Мужчина с семьей отправляется в родную деревню из Дакки (Бангладеш) на переполненном поезде. Фото: Танвир Хасан Рохан. Третье место в категории «Люди»

С работами всех участников конкурса можно ознакомиться на сайте National Geographic. А посмотреть, какие фото признали лучшими в 2017 году - здесь.

Также ранее сообщалось, что фотоконкурс Siena International Photo Awards выбрал лучшие фотографии красивых и уникальных мест, людей и явлений природы.