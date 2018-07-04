National Geographic опубликовал лучшие снимки конкурса Travel Photographer of the Year

Японский фотограф Рейко Такахаши, которой удалось запечатлеть горбатого кита неподалеку от острова Кумедзима, стала обладателем гран-при в конкурсе Travel Photographer of the Year организованного при поддержке журнала National Geographic.
Об этом сообщает Bird in Flight.
Жюри конкурса сочло её работу лучшей среди 13 тысяч заявок, присланных в этом году. Кроме звания «Фотограф года» Такахаши получит премию в размере $10 тысяч.
Лучшие работы определяли и в нескольких тематических категориях. В списке призеров оказалась также фотограф Хао Джиянг, которая с вертолета запечатлела тысячи фламинго, пролетающих над озером Натрон в Танзании, — ее фото заняло второе место в категории «Природа».
Черно-белый снимок, сделанный из окна автобуса в Нагасаки, принес японцу Хиро Курашине победу в номинации «Города». Портрет девушки из Монголии, снятый швейцарским фотографом Алессандрой Мениконзи, признали лучшим в категории «Люди».
С работами всех участников конкурса можно ознакомиться на сайте National Geographic. А посмотреть, какие фото признали лучшими в 2017 году - здесь.
Также ранее сообщалось, что фотоконкурс Siena International Photo Awards выбрал лучшие фотографии красивых и уникальных мест, людей и явлений природы.