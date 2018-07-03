Мэр Николаева хочет, чтобы «Сити-Центр» благоустроил ничейную территорию возле Дома художников

Николаевский городской голова Александр Сенкевич попросил главу Центральной райадминистрации Александра Березу совместно с руководством ТРЦ «Сити-Центр» привести в порядок территорию возле Дома художников.

Об этом шла речь в понедельник, 2 июля в ходе аппаратного совещания, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В частности мэр отметил, что отрезок пешеходной зоны по проспекту Центральному от торгового центра до улицы Инженерной находится в ужасном состоянии.

Александр Сенкевич - Этот вопрос также касается санитарного состояния территории от Дома художника до парковки ТРЦ. Там есть «островок», непонятно, кто за эту территорию ответственный. Развалившийся асфальт, свалка, заброшенный фундамент от банкомата. Этот отрезок территории следует привести в порядок. Считаю, что частное предприятие должно взять на себя эту ответственность. Кроме того, обратите внимание на переезд по улице Потемкинской до парковки Сити-Центра. Также следует выполнить санитарную обрезку зеленых насаждений, - заявил Сенкевич.

В свою очередь, Береза ​​рассказал, что уже проводил переговоры с менеджером торгового центра и руководство «отнеслось с пониманием к этой ситуации» и согласилось выполнить необходимые работы по благоустройству и очистке территории, однако им нужно время, чтобы согласовать смету с высшим руководством. В результате мэр Сенкевич поручил главе Центрального района совместно с департаментом ЖКХ городского совета отработать данный вопрос и подготовить смету ремонта тротуара.

Позже возник вопрос касательно текущей крыши в Доме художника - разобраться с ним и провести там ремонт Сенкевич поручил департаменту ЖКХ.

- Вопрос по крышам. Снова возмущаются жильцы Дома художников. Я бы попросил выслать туда лично Репина (Александр Репин, заместитель начальника департамента ЖКХ, - ПН). Пускай он на этой крыше посидит. Там топится, картины текут. Мастерские на последних этажах затекают, - поручил мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что жильцы девятиэтажного дома по адресу улица Карпенко, 42 пожаловались, что в их доме протекла крыша, и они уже несколько дней сидят без электричества.