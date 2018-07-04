Южноукраинские школьники запустили в небо вымпел – через пару дней его нашли на Полтавщине

В Полтавской области, в селе Пески-Удайские Чернухинского района нашли вымпел, который ранее запустили выпускники школы в Южноукраинске.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook Олеся Юрченко.

«Вымпел, запущенный в небо выпускниками 2018 года южноукраиснкой школы, приземлился в нашем селе на Полтавщине», - написала Юрченко.

Отметим, что этот вымпел, который запустили на двух десятках воздушных шариков, за пару дней преодолел расстояние примерно в 400 километров.

Напомним, что ранее в Николаеве отдали под суд подростка, который распылил в школе слезоточивый газ.