В Николаеве с 1 июля дома, которые обслуживал ЖЭК «Соляные», передали ЖКП «Бриз»

С 1 июля ЖКП «Бриз» на основании решения конкурсной комиссии и дополнительного соглашения будет обслуживать жилые дома, которые ранее обслуживало ООО «Соляные».

Об этом сообщили в администрации Центрального района Николаева.

В связи с решением конкурсной комиссии по отбору исполнителей услуг по содержанию домов от 19 июня ООО «Соляные» прекращает обслуживать жилые дома. Плату по содержанию дома и придомовой территории за июль 2018 года следует вносить на расчетный счет ЖКП «Бриз».

Телефоны для справок: управление ЖКП «Бриз» - 34-10-42, бухгалтерия (участок бывшего ООО «Соляные») – 42-42-74, начальник ЖКП «Бриз» ЖЭК-4 (участок бывшего ООО «Соляные») – 57-29-57.

Напомним, что ранее ООО «Соляные» задолжало за электричество из-за чего в домах в микрорайонах Соляные и Северный отключили лифты. После этого стали рассматривать вопрос передачи эти домов в ведение ЖКП «Бриз».