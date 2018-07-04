Фирма-перевозчик хочет повысить «ночной тариф» - якобы после 22:00 николаевские маршрутки «незаконны»

Игорь Терехин В Николаеве все маршрутные такси, которые работают после 22:00, перевозят пассажиров на незаконных основаниях.

Об этом во время брифинга в мэрии заявил заместитель директора фирмы-перевозчика «Авто-Виола Плюс» Игорь Терехин в среду, 4 июля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, Игорь Терехин сообщил, что маршрутные такси работают до 22:00, на вопрос же о ночных автобусах он заявил, что «маршрутчики», которые выезжают после этого времени, работают незаконно.

- Это проблема «Укртрансбезопасности». Они могут наложить штраф. Мы не можем ничего сделать. Перевозчик тоже не может, если водитель и маршрутное такси нанятые. Да, это незаконно, но мы ему приказать не можем, - заявил Манушевич.

Он добавил, что данный нюанс нужно решать, также подняли вопрос, на сколько должен увеличиваться тариф в ночное время. Все это планируют показать в программе «городской мобильности». По словам Терехина, тариф на ночные перевозки будет больше.

- Это будет ночной тариф. Согласно действующему законодательству, движение автомобильного общественного транспорта разрешено с 6 утра до 20:00, - сказал он.

Напомним, что после полуночи, по негласному правилу, стоимость проезда в маршрутных такси в Николаеве увеличивается вдвое. Правда, в это время ходят всего два-три маршрута и автобус приходится ждать по полчаса.

Ранее сообщалось, что в большинстве маршрутных такси Николаева уже установили GPS-трекеры, а в дальнейшем в управлении транспорта собираются установить счетчики пассажиропотока и QR-коды.