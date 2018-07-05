В Николаеве водитель троллейбуса №2 отказался брать плату за проезд мелочью: «Он разорвал талон и бросил мне под ноги»

В Николаеве в четверг, 5 июля водитель троллейбуса №2 отказался брать плату за проезд мелочью.

Об этом в группе в Facebook «Маршрутки Николаева. Общественный транспорт» написала Алена Бражник.

Так она сообщила, что водитель после отказа взять деньги за проезд предложил девушке выйти из транспорта, купить талон в ларьке и дождаться следующего троллейбуса.

«Это все на криках и очень дерзких тонах, в салоне работал контроль, который лишь пожал плечами, перепалка длилась 3 остановки, мне пришлось положить деньги на торпеду, после чего мне было предложено контролерами покинуть троллейбус! Я естественно отказалась, а водитель разорвал талон и бросил мне под ноги...», - написала девушка.

В свою очередь, директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко в комментарии «Преступности.НЕТ» отметил, что на предприятии есть несколько «нервных» водителей, которых за подобные инциденты наказывают штрафами.

Владимир Евтушенко - Мы не то, что ведем беседы, мы их наказываем – лишаем премиальных, проводим дискуссии по этому поводу, объясняем. Есть там пару таких человек – нервные такие, перегрелись на солнце, а избавится от них, нет возможности, потому что около 100 человек не хватает, - сообщил Евтушенко.

Всего на предприятии по словам директора КП, приблизительно 100 транспортных средств, это и трамваи и троллейбусы, на которых работает 97 человек – столько же водителей на данный момент и не хватает.

Также Евтушенко добавил, что контролер, видя такую ситуацию, имеет право взять деньги у пассажира, выдать ему билет и сдачу, если это потребуется. При этом он отметил, что в сложившейся ситуации разобрались и принесли свои извинения девушке.

- У нас есть такой водитель Михненко и у него постоянно бывают такие заскоки. С тем водителем провели работу, надеемся, что они перестанут это делать, - сообщил директор «Николаевэлектротранса».

При этом на вопрос, что делать николаевцам, если водитель все таки отказывается принимать оплату за проезд мелочью, Евтушенко посоветовал «набраться терпения и пережить эти сложные дни и периоды недовольства и агрессии, и быть взаимовежливыми и культурными».

Стоит отметить, что на данный момент водители электротранса получают около 7,5 – 8 тысяч гривен, в том числе ее удалось повысить из-за того, что недавно повысили тариф на проезд до трех гривен. Также на предприятии планируют вскоре приблизить заработные платы к одесским – 9 – 12 тысяч гривен.

Напомним, что подобная ситуация случилась 19 марта, тогда и.о. директора коммунального предприятия «Николаевэлектротранс» Виталий Матвеев в комментариях под постом отметил, что в таких случаях «необходимо делать фото водителя и номера троллейбуса, при возможности фиксировать нарушение».