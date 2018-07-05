«Химическая кастрация и реестр»: в Раде зарегистрировали законопроект, ужесточающий наказание для педофилов

В Верховной Раде зарегистрировали доработанный законопроект №6607, который призван защищать детей от половых преступлений.

Об этом сообщает «Страна».

Его основные новшества - это создание единого реестра людей, осужденных за такие преступления. И возможность добровольной химической кастрации. На принятии этого закона настаивала полиция еще в прошлом году.

«Замена неотбытой части наказания добровольным мероприятием медицинского характера» - так в законопроекте называется химическая кастрация.

Ее можно будет применять после того, как осужденный по этому преступлению отсидит не менее десяти лет. Да и просить о такой замене наказания могут лишь те, у кого официально диагностирована педофилия. А такой диагноз ставится далеко не всем, кто осуждается за подобные преступления.

Для решения вопроса об этом суд назначает экспертизу с целью установления наличия у осужденного педофилии и отсутствии противопоказаний к применению химической кастрации. Решение принимается судом с учетом заключения эксперта.

Норма не распространяется на лиц, которые были осуждены к пожизненному лишению свободы.

Химическая кастрация заключается во введении медицинских препаратов, которые вызывают постоянное уменьшение сексуального влечения и активности.

Процедура осуществляется в медицинских учреждениях по месту жительства или пребывания осужденного. После вступления в законную силу определения суда о замене неотбытой части наказания химической кастрацией он проходит первый курс процедуры по месту отбывания наказания, при этом курс начинается не позднее чем за неделю до освобождения.

Последующее уклонение от процедуры наказывается арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до двух лет.

Еще одно нововведение - создание реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности детей.

Это электронная база данных, в соответствии с которой осуществляется сбор, хранение, защита, учет, поиск, обобщение данных о лицах, совершивших такие преступления.

Кроме правоохранителей, его будут использовать директора детсадов, школ, детских лагерей, больниц и других организаций, связанных с детьми.

В случае, если преступление было совершено до создания реестра, информация о таком лице вносится в туда на основании постановления суда.

Кроме того, в законопроекте ужесточается наказание за преступления сексуального характера, совершенные над детьми. В частности, предлагается за повторные такие преступления сажать в тюрьму пожизненно.

Авторы законопроекта - Олег Недава, Мустафа Найем-Маси, Дмитрий Лубинец, Ирина Суслова, Александр Ливик, Геннадий Ткачук, Борислав Розенблат, Евгений Рыбчинский, Артур Герасимов, Валерий Карпунцов, Валерий Ищенко, Андрей Немировский, Геннадий Чекита, Оксана Билозир, Сергей Скуратовский, Игорь Молоток, Александр Горбунов, Алена Бабак, Светлана Войцеховская, Алексей Белый, Дмитрий Колесников, Татьяна Бахтеева, Николай Скорик, Ярослав Москаленко, Мария Ионова, Александр Спиваковский, Антон Киссе, Василий Гуляев, Роман Мацола.

Напомним, под Днепром недавно вышедший из тюрьмы педофил изнасиловал 10-летнюю девочку и бросил ее умирать.