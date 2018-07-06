Спасатели посоветовали николаевцам «очень осторожно» прыгать через огонь на праздник Ивана Купала

Спасатели Николаевщины попросили николаевцем быть осторожными с огнем во время празднования Ивана Купала.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Спасатели напомнили, что костер, который является неотъемлемой частью празднования Ивана Купала, можно разводить только в специально отведенных для этого местах, не оставлять его без присмотра и дождаться, пока пламя полностью погаснет. Также спасатели посоветовали «быть осторожными» в обращении с костром.

— Прыгать через огонь следует тоже очень осторожно, чтобы не травмироваться но не получить ожоги, - сказано в сообщении.

Также сотрудники ГСЧС напомнили жителям Николаевщины о правилах поведения на воде, упомянув статистику утонувших в 2018 году.

— Хотя спасатели и не очень верят в мистические рассказы, «перестраховаться» всем гражданам все же советуют. Особенно, если учесть статистику последних месяцев, связанную с гибелью людей на воде. В текущем году утонуло 19 человек, из них 4 детей и подавляющее большинство именно с начала купального сезона, - сказано в сообщении.

Напомним, 4 июля в селе Новониколаевка Витовского района мужчина выжигал сухую траву на частной территории, не справился с огнем, и пламя перекинулось на автомобиль «Mazda» и хозяйственную постройку. В результате машина и постройка сгорели.