Илон Маск строит подлодку из частей SpaceX для спасения детей из пещеры в Таиланде

Компании SpaceX Илона Маска удалось согласовать план спасения тайских школьников с властями страны. Инженеры построят небольшую подводную лодку из корпуса ракеты Falcon, в которую смогут поместиться одновременно два подростка.

Об этом сообщает Gizmodo,

Маск поставил перед инженерами его компании SpaceX задачу построить подлодку «детского размера», которая могла бы проникнуть в затопленную пещеру и спасти 12 детей и их тренера. Команда из девяти инженеров уже вылетела в Таиланд.

Тем самым Маск предлагает альтернативу официальному плану тайских властей, который предусматривает откачку воды из пещеры и экстренный курс дайвинга для мальчишек. После того, как уровень воды опустится, мальчики в сопровождении профессиональных дайверов будут по одному пытаться выбраться из пещеры.

Эксперты считают этот план рискованным, но единственно возможным. Однако, изобретение Маска может внести коррективы в этот план.

Маск считает, что используя пустую трубу для подачи жидкого кислорода от топливной системы ракеты Falcon 9 в качестве корпуса, можно сделать компактную подлодку, которая сможет пройти через узкие тоннели в пещеру и вывезти оттуда детей. Для управления подлодкой потребуется два профессиональных дайвера, предполагает Маск.

У подлодки будут четыре рычага для управления извне, а также четыре места для крепления баков с воздухом. Тайские власти пока настроены скептично.

Они заявили, что примут всю посильную помощь, но не уверены, что инженеры Маска понимают всю сложность ситуации. Будет ли подлодка Маска в итоге допущена к спасательной операции - пока неизвестно.