Глава Минздрава Супрун рассказала, что делать при перегреве в жару и как правильно оказать помощь при тепловом ударе

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила украинцам об опасности прямых солнечных лучей и последствиях от перегрева организма.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, где также разместила советы о том, как оказать первую помощь пострадавшему.

«Помните, как летом родители при каждом удобном случае надевали на вас не всегда любимую панамку? Или же по 10 раз за прогулку напоминали о питье воды? Конечно, они правы, поскольку летом солнечные лучи очень активные и опасные, поэтому существуют высокие риски перегрева и получения теплового удара. Надлежащая первая помощь при подозрении на тепловой удар прежде всего включает охлаждение пострадавшего, и это нужно сделать как можно быстрее. Чтобы уберечься от перегрева, кроме защиты одеждой, не забывайте пить достаточно воды и отдыхать в прохладе», - сообщила глава Минздрава.

«Сохраните себе эти карты и запомните основные шаги оказания первой помощи, если вы или люди рядом получили тепловую травму. Признаки и симптомы тепловых травм могут возникать в любом порядке. Будьте осторожны!» - написала Супрун.

Напомним, ранее Супрун рассказала, сколько надо спать украинцам в зависимости от возраста и сколько пить кофе, чтобы не навредить здоровью. Также Супрун рассказала, как уберечь здоровьепри долгом пользовании смартфоном.

Ранее Супрун призвала украинцев не злоупотреблять аскорбинкой. Также глава Минздрава рассказала, что перекись водорода бесполезна при дезинфекции и лечении ран. Также Супрун заявила, что флюорография является неэффективным методом диагностики туберкулеза, потому ее нужно искоренять. Кроме того Супрун заявила, что украинцам не нужно боятьсясквозняков. Также Супрун сообщила, что электрофорез является устаревшим и вспомогательным средствомреабилитации для людей с двигательными нарушениями.