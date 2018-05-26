«Ноет шея или спина, немеют пальцы или болят глаза?» - Супрун рассказала, как уберечь здоровье при долгом пользовании смартфоном

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как не навредить своему здоровью при долгом пользовании смартфоном.

Об этом она написала на своей странице в Facebook

«У вас часто ноет шея или спина, немеют пальцы или болят глаза? Очень вероятно, что причина этих симптомов находится прямо в ваших руках. За последние годы количество травм опорно-двигательного аппарата, связанных с чрезмерным использованием смартфонов, неуклонно растет. Уже существует много исследований, которые подтверждают негативное влияние гаджетов на нашу осанку, возникновение ощущения боли и усталости», - сообщает Супрун.

«Когда мы смотрим на экран смартфона или с увлечением набираем текст, то даже не замечаем насколько не естественно низко мы опускаем голову. Эта осанка уже получила свое название среди ученых как «text neck» - обозначающее слишком близкое положение шеи к грудной клетке. Это происходит, когда мы набираем текст, держа телефон в руках, или долго читаем что-то с экрана. Чем ниже мы опускаем голову, тем большее давление создается на наш позвоночник и мышцы верхнего плечевого пояса. Для сравнения: наша голова в нейтральном положении весит около 4-5 кг. Под наклоном в 15 градусов ее вес создает напряжение для шеи в 12 кг, 60 градусов - 27 кг. Представьте, какую нагрузку постоянно получают ваши спина и шея, если вы надолго задерживаетесь в статическом положении в руках с телефоном», - рассказала министр.

Кроме того, Супрун отметила, что от часто повторяющихся двигательных паттернов страдают также руки.

«Такие симптомы как боль, онемение, покалывание и воспаление в суставах большого пальца руки также получили отдельное название – «texting thumb». Большой палец не привык к быстрому набору текстовых сообщений и однообразных перемещений по небольшой площади экрана. Кроме того, возникают проблемы с запястьем, что перенапрягается в статическом положении», - сообщила министр.

«Не забывайте и о своих глазах. Если внимательно следить за экраном в течение длительного периода времени - вы начинаете меньше моргать. Особенно, если смотрите на него с близкого расстояния. Это может усилить сухость глаз и вызывать боль», - добавила Супрун.

Также она дала советы, как уберечь свое здоровье во время пользования смартфоном.

- держите телефон на уровне груди, подбородок или глаз, чтобы минимизировать наклон шеи и поддерживать оптимальное положение в спине - старайтесь менять пальцы, которыми печатаете текст или листаете ленту новостей. Обычно мы делаем это большим пальцем руки. По возможности кладите телефон на твердую поверхность и пишите текст обеими руками - не разговаривайте по телефону, держа его между ухом и плечом. Если у вас заняты руки - используйте гарнитуру - ограничьте пользование телефоном 20-минутными сеансами, между которыми делайте короткие перерывы, чтобы отвлечься и сделать небольшую руханку - делайте упражнения для глаз, чтобы избежать перенапряжения и пересыхания сетчатки

Напомним, ранее Супрун рассказала, сколько надо спать украинцам в зависимости от возраста и сколько пить кофе, чтобы не навредить здоровью.

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