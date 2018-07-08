Суд арестовал с залогом в ₴141 тысячу замначальника Укртрансбезопасности Николаевщины, которого задержали на взятке

Леонид Костенко (фото - архив) В Николаеве в воскресенье, 8 июля, суд избрал задержанному на взятке заместителю начальника Укртрансбезопасности области Леониду Костенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 141 тысячу гривен.

Такое решение принял судья Заводского райсуда Николаева Вячеслав Кузьменко, пишет в Facebook Татьяна Локацкая.

Как известно, заместителя начальника управления Укртрансбезопасности области - начальника отдела государственного контроля и надзора за безопасностью на наземном транспорте Леонида Костенко задержали в Коблево во время получения взятки в 40 тысяч гривен. Деньги чиновник требовал от перевозчика за беспрепятственную работу.

Военная прокуратура просила суд арестовать Костенко с залогом в миллион гривен. По мнению прокурора, подозреваемый может повлиять на свидетелей и исказить доказательства. Кроме того, он прописан в Луганской области и в случае более мягкой меры пресечения может скрываться на неподконтрольной Украине территории Донбасса. Также у подозреваемого нет несовершеннолетних детей и других опекунских обязательств.

В свою очередь сторона защиты настаивала на том, что залог в один миллион гривен непомерный для их подзащитного, а также, что он не может изменить документы, связанные с производством, поскольку их уже изъяли правоохранители.

Кроме того сообщается, что заявителем и свидетелем в этом уголовном производстве является директор ООО «ПИК». Также свидетелем является адвокат Дмитрий Кононов.

В итоге суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания по стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в 141 тысячу гривен.