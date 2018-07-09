У ЖКП «Бриз» нет инвентаря на обслуживание Соляных - деньги перераспределят с суммы, заложенной на зиму

ЖКП «Бриз», который с 1 июля начал обслуживать жилые дома вместо ООО ЖЭК «Соляные», нет инструментов и инвентаря для работы.

Об этом стало известно в понедельник, 9 июля в ходе аппаратного совещание у мэра, которое вел его первый заместитель Владимир Крыленко.

- В связи с признанием другой компании – вышло ООО «Соляные» зашло ЖКП «Бриз». На сегодняшний день «Бриз» обратился к администрации с просьбой помочь инструментами и инвентарем, но в администрации бюджетом это не предусмотрено, - сообщил о проблеме Александр Береза.

Александр Береза Виталий Кузнецов

В свою очередь, заместитель директора департамента ЖКХ Виталий Кузнецов подтвердил, что есть такая проблема и после ухода «Соляные» в помещении ничего не осталось – ни канцелярии, ни мебели.

- В этом мы разбираемся еще, запросили в управлении коммунального хозяйства все основные фонды, которые числились городскими и передавались ООО «Соляные». Будем сейчас разбираться, но «Бриз» действительно просит помощи, хотя бы минимальную часть – на сварочные аппараты, пилы… Мы будем поднимать этот вопрос на бюджетной комиссии, чтобы эти средства они предусмотрели для ЖЭКа…, - сообщил он.

Также, по словам Кузнецова деньги могут перераспределить с тех средств, которые заложены в бюджете на подготовку к зиме, - а это около 5 миллионов гривен.

Напомним, что ранее ООО «Соляные» задолжало за электричество, из-за чего в домах в микрорайонах Соляные и Северный отключили лифты. После этого стали рассматривать вопрос передачи этих домов в ведение ЖКП «Бриз».