В Киеве простились с писателем-диссидентом Левком Лукьяненко

В Киеве в Клубе Кабинета министров политики, друзья и неравнодушные киевляне собрались на прощание с диссидентом и бывшим народным депутатом Левком Лукьяненко.

Об этом сообщает Громадське.

Отпевание запланировано на 12:30 во Владимирском соборе Киева, а похоронят Лукьяненко на Байковом кладбище. Накануне прощание состоялось в его доме в селе Хотове. 10 июля на прощание с диссидентом пришли около 500 человек.

- Это для меня личная потеря, мы были знакомы, он приходил на мои мероприятия. Это великий человек, один из основателей нашей независимости, то, благодаря кому мы ее имеем, - сказал директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Проститься с Лукьяненко пришли председатель Верховной Рады Андрей Парубий, поэт Дмитрий Павлычко, активист украинского культурного сопротивления в пост-советское время Тарас Компаниченко, писатель и громадсьий деятель Владимир Яворивский, а также украинский общественный деятель Василий Овсиенко.

- Мы вместе восстановили здесь Украинскую Хельсинский группу. Мы вместе сидели в камере в заключении, где-то 2 года мы были вместе на Урале. Это был идеальный сокамерник. В 1984 году, когда я сидел с Василием Стусом, он мне указал на соседнюю 19 камеру с Лукьяненко и сказал: «Вот человек». Это прозвучало с большим увлечением. Он был авторитетной личностью среди политзаключенных, - сказал Овсиенко.

У Києві прощаються з Левком Лук'яненком. Відспівування почнеться з 12:30 у Володимирському соборі Києва pic.twitter.com/sRT1jCYtGC — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 10 июля 2018 г.

Напомним, 7 июля в Киевской больнице скончался писатель-диссидент, один из авторов Акта о независимости Украины Левко Лукьяненко.