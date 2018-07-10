Начальник исполнительной службы Николаевской области уволился с должности и получил за неиспользованный отпуск более ₴100 тысяч

Андрей Кашникович Начальник управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Николаевской области Андрей Кашникович уволился с должности.

Об этом свидетельствует электронная декларация, обнародованная госслужащим перед увольнением, 9 июля.

Кроме того, согласно электронной декларации, Андрей Кашникович получил 114 тысяч гривен за неиспользованные дни отпуска.

Напомним, что в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения начальнику Вознесенского отдела Государственной исполнительной службы Константину Кирееву сотрудники военной прокуратуры в своем ходатайстве указали, что подозреваемый, согласно данным досудебного расследования, передавал также денежные средства должностному лицу исполнительной службы Николаевской области.