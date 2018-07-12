Сенкевич поручил сотрудникам антикоррупционного департамента носить униформу во время проверок

Сотрудники департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета теперь должны будут носить униформу в ходе проверок предпринимателей и предоставлять служебные удостоверения.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевского городского совета.

По словам директора департамента Андрея Ермолаева, такие меры будут приняты для усиления безопасности в связи со случаями мошенничества, когда некие люди приходят к предпринимателям и представляются сотрудниками департамента.

— Для проверки готовятся соответствующие документы. Уполномоченное лицо обязано предъявить руководителю субъекта хозяйствования служебное удостоверение, - сообщил Андрей Ермолаев.

Также сообщается, что по поручению городского головы Александра Сенкевича, работники отдела контроля и надзора за благоустройством будут проводить проверки в униформе.

— По поручению городского головы Александра Сенкевича работники отдела контроля и надзора за благоустройством будут осуществлять проверку предпринимателей в специальной униформе. Вскоре этот вопрос будет решен, - сказал Андрей Ермолаев.

Как добавил Андрей Ермолаев, на странице департамента на Facebook размещены фотографии всех сотрудников учреждения.

Напомним, 27 июня при демонтаже незаконно установленного МАФа в Ингульском районе предприниматель грозился поджечь себя, работников департамента противодействия коррупции и сотрудников полиции.