«Заменит старый», - в Николаевском ЦПАУ появится новый аппарат электронной очереди

В пятницу, 13 июля, центре предоставления административных услуг Николаева установят новый аппарат электронной очереди.

Об этом стало известно во время заседания рабочей группы по вопросу создания в Николаеве современного Центра предоставления административных услуг.

Напомним, что ранее жители Николаева пожаловались на то, что простояли в очереди в ЦПАУ около семи часов, из-за того что аппарат электронной очереди вышел из строя.

Так, директор департамента по предоставлению административных услуг Дмитрий Лазарев сообщил, что в связи с увлечением количества николаевцев, которые обращаются в ЦПАУ будет поставлен новый аппарат электронной очереди с помощью которого любой житель сможет записаться на удобное ему время.

Дмитрий Лазарев - Завтра нам поставляется новый образец (аппарата) электронной очереди. Путем переговоров с одной киевской компанией он передается нам бесплатно. Эта электронная очередь даст нам возможность заменить аппарат, который стоит у нас с 2012 года и был рассчитан для разрешительного центра представителей бизнеса, а не для такого наплыва граждан. Он нам даст возможность в дальнейшем подключить онлайн-регистрацию через Интернет, записаться на конкретный день и на конкретное время. Я думаю, в пятницу-субботу мы займемся монтажом этого оборудования, а с понедельника-вторника я готов доложить, - рассказал он.

В свою очередь, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что ждет доклада в понедельник, 16 июля. Также Лазарев попросил Сенкевича рассмотреть увеличение регистраторов, а именно - добавить по одному человеку в каждый район Николаева и еще одного для архивной работы.

Также ранее сообщалось, жители Николаева пожаловались на то, что простояли в очереди в ЦПАУ около семи часов, из-за того что аппарат электронной очереди вышел из строя.